خالد بن محمد بن زايد يُطلق صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة 5 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد) بتوجيهات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، صندوق أبوظبي للاكتتابات، في إطار جهود تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي فإن القيمة المبدئية لصندوق أبوظبي للاكتتابات تبلغ 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استهداف ما بين 10 إلى 40% من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، وبالتالي مساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.

وبهذه المناسبة، أكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأهمية التي يضطلع بها الصندوق في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها وجهة رائدة توفر بيئة تُشجّع على الاستثمار. وأشاد سموه بتضافر الجهود لدعم القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في أبوظبي.

يعمل صندوق أبوظبي للاكتتابات بشكل وثيق مع مختلف البنوك المحلية للاستفادة من خبراتها في عملية إدراج الشركات، ويسعى إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز عرض الشركات للإدراج لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويحتفظ الصندوق والجهات المستثمرة من القطاع الخاص بالأسهم بعد الاكتتاب لفترة زمنية مُحددة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم صندوق أبوظبي للاكتتابات في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في أبوظبي وتحفيز المزيد من شركات القطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في نظام الاكتتاب العام الأولي، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار».

وأضاف معاليه: «يعمل هذا الصندوق أيضاً على تشجيع الانتقال من الاعتماد على تمويل الديون إلى الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل الأخرى المتاحة. وفي إطار جهود تعميق أسواق المال وتشجيع ثقافة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، يسهم الصندوق في تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة».