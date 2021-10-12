الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي

قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قد تجاوزنا الجزء الأصعب من التحدي ولله الحمد ويبقى علينا جميعا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية.

وأضاف عبر"تويتر" "كما بشرنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأننا قد تجاوزنا الجزء الأصعب من التحدي ولله الحمد ويبقى علينا جميعا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية".

وتابع "علينا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم من خلال الاستمرار بالتقييد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقييد بمعايير الصحة والسلامة في كافة الظروف والحالات وحتى تحقيق التعافي التام بإذن الله تعالى".