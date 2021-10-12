د.سيف الظاهري : كما بشرنا سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأننا قد تجاوزنا الجزء الأصعب من التحدي ولله الحمد ويبقى علينا جميعا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية.#وام pic.twitter.com/4r13YANX8Q