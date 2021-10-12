الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
قال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قد تجاوزنا الجزء الأصعب من التحدي ولله الحمد ويبقى علينا جميعا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية.
د.سيف الظاهري : كما بشرنا سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأننا قد تجاوزنا الجزء الأصعب من التحدي ولله الحمد ويبقى علينا جميعا الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في مواجهة الجائحة طوال الفترة الماضية.#وام pic.twitter.com/4r13YANX8Q— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 12, 2021