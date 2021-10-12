"اينوك" تفتتح محطة جديدة بجوار إكسبو 2020 دبي

افتتحت مجموعة اينوك محطة خدمة جديدة في منطقة دبي الجنوب - أكبر مشروع للتطوير الحضري في إمارة دبي والذي يركز على توفير منظومة متكاملة لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية - بجوار موقع إكسبو 2020 دبي ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الدولة إلى 156 محطة.

وتهدف المحطة الجديدة إلى تلبية احتياجات السكان والسائقين في المنطقة وكذلك المتجهين إلى موقع إكسبو 2020 دبي إذ تضم ساحة تزود بالوقود تشمل 5 حارات للتزود بالوقود فيها 10 مضخات وقود مؤتمتة وهي مزودة بـ 6 خزانات سعة 15 ألف غالون إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية ومقامة على مساحة إجمالية قدرها 108,145 قدما مربعا.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: " نؤكد التزامنا الراسخ تجاه تطوير البنية التحتية في الدولة وتلبية الطلب على الطاقة للسكان والزوار على حد سواء وبينما نتهيأ للترحيب بزوار الدولة في إكسبو 2020 دبي الحدث الأضخم من نوعه في العالم سنواصل أيضا دعم نمو المدينة وازدهارها عبر تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة وتزويد عملائنا بأفضل الخدمات". وزودت المحطة بمضخات وقود من الجيل الجديد تضم خراطيم وقود قابلة للسحب لإتاحة تزود المركبات بالوقود من الجهتين كما أن نظام الوقود تم إعداده لتوفير معدل ضخ أقصى بشكل يتوافق مع معايير السلامة المحددة من قبل الجمعية الأمريكية للحماية من الحرائق. وسعيا للارتقاء بمعايير الاستدامة، تم تزويد المحطة الجديدة بأنظمة إنارة لا تتطلب سوى الحد الأدنى من الصيانة بما فيها الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED ذات الجهد المنخفض والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والتي يصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل وتسهم في ضمان السلامة من المخاطر الكهربائية والحرائق وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%. هذا وتواصل مجموعة اينوك تشجيع عملائها على استخدام المدفوعات اللاتلامسية مثل "اينوك باي" وغيرها من أنظمة الدفع المتوفرة في المحطات ونظام تحديد هوية المركبات /ViP/ وتطبيق "دبي الآن" وبطاقات "نول" كما يمكن للعملاء الاستفادة من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متجر "زووم" علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع محطات اينوك.