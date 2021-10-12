شرطة عجمان تكرم عربياً لإنقاذه طفلاً من الغرق على كورنيش عجمان

كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان متعاوناً من الجنسية العربية لشهامته وحسه بالمسؤولية في انقاذ طفل من الغرق على شاطئ عجمان، وذلك ضمن إطار تكريم المتعاونين من الجمهور وتقديراً لمسؤوليتهم واهتمامهم بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلم العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة شهادة تقدير ومكافئة إلى السيد محمد مجدي حكمي مصري الجنسية في العقد الرابع من العمر تقديراً لشهامته وحسه الأمني تجاه طفل من الجنسية العربية يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للغرق على شاطئ كورنيش عجمان، حيث تم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة حيث تمكنوا من معالجته واستقرار حالته، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين لغرس مبادئ المسؤولية وتشجيعهم على عزيز ودعم أمن وسلامة أفراد المجتمع.

من جانبه تقدم السيد محمد حكمي بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني مسؤول تجاه أفراد المجتمع وسلامتهم، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.