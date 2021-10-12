"إكسبو 2020 " يستضيف جلسة حول الاستدامة ضمن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي

استضاف "إكسبو 2020 دبي" جلسة بعنوان "الاستدامة في إكسبو.. استعادة التوازن" وذلك ضمن أعمال أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي يعد أول أسابيع الموضوعات العشرة في إكسبو. وأكدت الدكتورة داينا بوميستر المؤسس المشارك لشركة الاستشارات الحيوية "بيوميميكري 3.8" خلال مشاركتها في الجلسة على أهمية العيش في توازن على كوكب الأرض وضرورة التعلم من دروس الطبيعة وتطبيقها. وأوضحت أن محاكاة الطبيعة ممارسة مهمة تسهم في تحقيق الاستدامة في المجتمعات وتؤدي إلى الحفاظ على كوكب الأرض. وفي الإطار ذاته ومع احتفاء إكسبو 2020 دبي بموضوع الاستدامة استضاف الحدث العالمي عبر موقعه 6 متاحف مصغرة عن المحاكاة الحيوية هي الأصغر من نوعها على مستوى العالم. ومع ختام فعاليات الحدث العالمي في 31 مارس 2022 سيتم نقل المتاحف المصغرة إلى جناح الاستدامة - تيرا وذلك في إطار مشروع مستقبل موقع إكسبو "دستركت 2020".