محمد بن راشد: الإمارات بلد الجميع وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، بأن الإمارات بلد الجميع وبيت الجميع.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على تويتر:«أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء بي سي دبليو أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47٪ من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 19٪ ثم كندا 15٪. ونحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع».