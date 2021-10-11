خليفة بن طحنون: أسر الشهداء على رأس أولويات القيادة الرشيدة

أبوظبي (وام)

بدأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، سلسلة زيارات لأسر وذوي شهداء الوطن، وذلك في إطار تعزيز التواصل معهم، والتي ستستمر في إمارات الدولة كافة. وزار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عدداً من أسر الشهداء للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم في إطار متابعة احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وتمكينهم من مواجهة التحديات التي قد تواجههم. ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم، خلال زياراته منازلهم، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموه لهم دوام السعادة. وقال إن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على التواصل الدائم مع أسر الشهداء، والعمل بشكل دؤوب لما فيه مصلحتهم وتلبية احتياجاتهم وتسخير الإمكانات لهم، لضمان توفير الحياة الكريمة، وتمكينهم من المساهمة الإيجابية والفعالة في مسيرة التنمية المستدامة في ظل قيادتنا الرشيدة. وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع عدد من أفراد أسر الشهداء، مؤكداً لهم أنهم على رأس أولويات القيادة الرشيدة، وفي مقدمة اهتمامات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحرص بشكل دائم على متابعة أحوالهم. وأكد أن المكتب سيواصل جهوده وخططه الاستراتيجية لتنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين أسر الشهداء وذويهم في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية وغيرها.

خليفة بن طحنون في حديث مع بعض أسر الشهداء

وأعرب أسر وذوو شهداء الوطن عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تقدمه القيادة الحكيمة للمواطنين وأبناء الشهداء وذويهم من رعاية واهتمام ومتابعة، وعبّروا عن فخرهم بأبنائهم شهداء الوطن الأبرار وما قدموه لأجل رفعة وطنهم.