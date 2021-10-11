«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى الدولة

أبوظبي (وام)

تسلم خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أمير حايك، سفير دولة إسرائيل الجديد المعين لدى دولة الإمارات، وتمنى خالد بالهول التوفيق والنجاح للسفير أمير حايك في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

من جانبه، أعرب أمير حايك عن سروره بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».