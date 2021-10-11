عبدالله بن زايد: «إكسبو» ملتقى الحضارات على أرض الإمارات

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن «إكسبو 2020 دبي» ملتقى بارز للثقافات والحضارات العربية والعالمية على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 190 دولة في هذا الحدث العالمي، يجسد دوره المهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين دول العالم لخدمة البشرية جمعاء. جاء ذلك خلال زيارة سموه أجنحة المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية المشاركة في إكسبو 2020 دبي. واستهل سموه جولته بزيارة جناح المملكة المغربية الشقيقة الذي يقع في منطقة «الفرص» بإكسبو 2020 دبي، واطلع على محتوى الجناح وما يوفره من برامج متنوعة تعكس الهوية المغربية وتاريخها وموروثها الثقافي، وكذلك تطلعاتها للمستقبل. وثمن سموه جهود القائمين على الجناح، مؤكداً العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمغرب، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين. وتعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته جناح جمهورية مصر العربية الذي يقع في منطقة «الفرص» بإكسبو 2020 دبي، على التصميم المبتكر للجناح الذي يبرز التاريخ والحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين. واطلع سموه على الرحلة الافتراضية التي يوفرها الجناح لزواره، وينقلهم خلالها في جولة مصورة إلى أبرز الأماكن التاريخية والسياحية في مصر، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها خلال الفترة الحالية. وأشار سموه إلى أن وجود جمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي يشكل إضافة مميزة للحدث العالمي، ويجسد ما يجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما من علاقات أخوية راسخة ومميزة. كما زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جناح المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقع في منطقة «التنقل» بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار «عتبات المستقبل». وتعرف سموه على محتوى الجناح وما يقدمه من برامج متنوعة للزوار تعكس الإنجازات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها والبرامج والخطط المستقبلية التي تتطلع إلى تحقيقها. وأشاد سموه بالمشاركة الأردنية البارزة في هذا المحفل العالمي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.