الهاشمي والحمادي ونسيبة يزورون جناح «فزعة»

دبي (وام)

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، جناح «فزعة» الذي يعرض مسيرة ومبادرات الشرطة الإماراتية في «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب عدد من المبادرات المجتمعية والتقنية. وكان في استقبالهم في الجناح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية، المشرف العام على جناح فزعة في «إكسبو 2020 دبي». وتجول معالي الضيوف في أروقة الجناح، حيث استمعوا لشرح من المشرف العام على الجناح ومشرفي الأقسام المختلفة حول المبادرات والمشاريع التقنية المعروضة، من بينها بصمتا العين والوجه من وزارة الداخلية ومركز الشرطة الذكي من شرطة دبي، وتقنيات الإنقاذ والإسعاف من شرطة أبوظبي، ومبادرات «فزعة» المجتمعية، ومنصة زايد الملهم، والبرنامج الوطني للمكافآت السلوكية وغيرها. كما استضاف «جناح فزعة» عدداً من الاجتماعات وورش التوعية، وزيارات من طلبة كلية الشرطة، ومن المدارس في الدولة.