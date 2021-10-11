«شواطئ» عدد خـاص بـ«إكسبو»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت مجلة شواطئ في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عدد الخريف الخاص بمناسبة معرض «إكسبو 2020 دبي»، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ العدد بغلاف فني مستوحى من هيكل القبة الرائع في ساحة الوصل، الذي وصف بأنه «جوهرة التاج» و«القلب النابض» للمعرض، فيما تستمر التغطيات في الصفحات الداخلية بمقابلات ومقالات حصرية، بالإضافة إلى صور مذهلة تقدم لمحة عما يمكن توقعه عند زيارة المعرض.

كما يحتفي العدد بالتنوع والشمولية والقوة الاستثنائية للوحدة وجميع القيم الأساسية التي تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم عدداً من الصفحات الإبداعية في جوانب مختلفة تسلط الضوء على المرأة في «إكسبو»، التراث البحري، متحف اللوفر أبوظبي، أسبوع دبي للتصميم، الثورة الرقمية، كارتييه والفنّ الإسلامي، وغيرها من الموضوعات العالمية التي تشمل جميع الاهتمامات.

ويضم العدد في طياته مقابلات مع ثلاث نساء رئيسيات يقفن وراء «إكسبو 2020»، حيث نقل العدد وجهات نظرهن المختلفة حول هذا الحدث العالمي، والخوض في الاستعدادات لمثل هذا الحدث الضخم واسع النطاق، وتقديم لمحة عن بعض عوامل الجذب الرئيسية.