التزام أذربيجاني بالسياحة المستدامة في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

افتتح مجلس السياحة الأذربيجاني مشاركته في «إكسبو 2020 دبي» بحدث مخصص لتشجيع المسافرين على إلقاء نظرة أخرى على ما تقدمه أذربيجان مع ظهور «الوضع الطبيعي الجديد»، وقدمت هذه الفعالية المقامة في جناح دولة أذربيجان المستوحاة من الطبيعة في منطقة «الاستدامة» فرصة فريدة لاكتشاف كيف أعادت البلاد تركيز جهودها على توسيع السياحة المستدامة المزدهرة.

وتمثلت الرسالة الشاملة التي أرسلتها الفعالية في إلهام المسافرين لفتح صفحة جديدة صديقة للبيئة، كما أكد المتحدثون الرئيسون، ومن بينهم فلوريان سينجست شميد، المدير التنفيذي لمجلس السياحة الأذربيجاني، أهمية سياسات السياحة المستدامة في حماية صناعة السياحة في البلاد في المستقبل وتعزيز تعافي أذربيجان من جائحة كورونا «كوفيد 19».

وقال سينجست شميد: «نتيجة للاضطراب الذي أصاب صناعة السياحة العام الماضي، سعت أذربيجان إلى اغتنام الفرص الجديدة التي يوفرها وضع السياح الذين يتطلعون إلى السفر بأمان أكثر، فنحن محظوظون للغاية لأن مناخنا والمناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد تجعل تجارب السفر القائم على التباعد الاجتماعي أمرًا ممكنًا، وبالتالي الاحتفال بأفضل ما تقدمه البلاد من معالم سياحية، ومن خلال القيام بذلك، تمكنا من فتح الإمكانات الكاملة للعروض الطبيعية والثقافية المتنوعة التي تتمتع بها أذربيجان، فضلا عن الموهبة العظيمة والمرونة التي يتمتع بها شعبها».

وأضاف: يوفر معرض «إكسبو 2020 دبي» منصة مثالية لتبادل تجربة التزامنا طويل الأمد بالسياحة المستدامة والابتكار في قلب «منطقة الاستدامة»، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من منطقة الشرق الأوسط لرؤية جانب جديد من أذربيجان.

وتابع سينجست شميد: من بين العديد من عروض السياحة المستدامة التي تم تقديمها في هذه الفعالية، تم التأكيد على عرض «سياحة الأطعمة البطيئة» مع التركيز بشكل رئيس على إلهام الزوار للانغماس في التنوع الغني للأطعمة المزروعة محليًا، وباعتباره أحد أبرز المبادرات الاجتماعية لمجلس السياحة الأذربيجاني، تم تصميم هذا العرض لتمكين المسافرين من الحصول على خبرة أولية من خلال لقاءاتهم مع المزارعين والمنتجين بينما يستمتعون بإقامة ليلية في بيوت الضيافة الريفية.

وتماشياً مع ذلك، تم إكرام الضيوف في الفعالية بتقديم دورة تدريبية تفاعلية في الطهي مع الشيف الأذربيجاني الرائد والمؤسس المشارك لجمعية أختصاصيي الطهي الأذربيجاني، أورخان مختاروف، و قام الضيوف بأخذ عينات من مجموعة مختارة من الأكلات الأذربيجانية الخالصة، والتي تم تحضيرها من بصل روشانكا، وبندق آتا بابا، ولبن الجاموس القوقازي وغيرها من المنتجات المحلية الغنية المدرجة في الكتالوج الخاص الذي تم إنشاؤه من دليل «سفينة التذوق» وهو كتالوج عالمي للطعام البطيء يدرج المنتجات التي قد تختفي قريبًا. وتعد هذه واحدة فقط من عدد من المبادرات المصممة للمساعدة في تحفيز نمو السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة.. في عام 2019، وصل عدد المسافرين إلى أذربيجان إلى رقم قياسي بلغ 3.2 مليون مسافر – وقد جاء أكثر من 10 في المائة منهم من الشرق الأوسط، ومنذ إعادة الفتح التدريجي للحدود الدولية اعتبارًا من يونيو من هذا العام، شهدت أذربيجان عددًا متزايدًا من الوافدين من المنطقة، لا سيما من الإمارات العربية المتحدة.