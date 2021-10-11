جامبيا تحتفي بيومها الوطني في «إكسبو»

دبي (وام)

احتفى معرض «إكسبو 2020 دبي» باليوم الوطني لجمهورية جامبيا المشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم. حضر الحفل الذي أقيم تحت قبة الوصل في «إكسبو» معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي هامات باه وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا، ومعالي سيدي كيتا وزير التجارة والصناعة والموارد البشرية في جمهورية جامبيا، ومعالي نوح توراي، ووفد رسمي رفيع المستوى من مسؤولي البلدين.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في كلمته الافتتاحية خلال الحفل: «إنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية جامبيا وأود أن أرحب بكم جميعاً في هذا المحفل العالمي الضخم، فمنذ أن شاركت جامبيا في معرض (إكسبو هانوفر 2000) بألمانيا شاركت بانتظام في المعارض العالمية لـ(إكسبو)، ويسعدنا أن نرى جامبيا تشارك في هذه النسخة التي تحتضنها مدينة دبي.. وبينما نستضيف بكل فخر معرض (إكسبو 2020 دبي)، ونرحب بالعالم في دولة الإمارات نشعر بالسعادة للاحتفال باليوبيل الذهبي لوطننا مع أسرتنا من دول العالم المختلفة». من جانبه، قال معالي وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا: «إنه لفخر لنا أن نشارك في هذا المحفل العالمي الكبير الذي تحتضنه دبي وأثنى على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث الدولي الاستثنائي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع»، ونوه بأن دولة الإمارات استطاعت أن تتغلب على هذه الظروف وأقامت هذا الحدث في وقته بامتياز، وتمنى معاليه في ختام كلمته كل التوفيق والنجاح لدولة الإمارات في أن يتكلل هذا الحدث بالنجاح.