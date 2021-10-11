وكيل وزارة الداخلية يزور «إكسبو 2020 دبي»

أبوظبي (وام)



زار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتوقف في عددٍ من أجنحة الدول المشاركة، وتعرف على ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية، وشاهد مجموعة من الفعاليات والعروض المقامة. وشملت زيارة وكيل الوزارة جناح دول الإمارات العربية المتحدة «موطن الحلم والإنجاز»، حيث شاهد ومرافقوه المعروضات التي تمثل مسيرة الإمارات منذ تأسيسها للوقت الحاضر وملامح مستقبلها المشرق، كما زار جناح الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الفرص في «إكسبو دبي»، ويعرض جانباً من سعي أميركا لتمكين الإبداع والابتكار والفرص، وتأكيد إسهامات أميركا كدولة محورية في العالم في إرساء مقومات السلام. ثم زار جناح سنغافورة وشاهد جانباً من الثقافة السنغافورية العريقة ودورها كإحدى أهم الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتطورة وجناح كينيا بمعروضاته المستوحاة من التراث الأفريقي العريق وأمانة مجلس التعاون الخليجي بما تعرضه من مبادرات ومشاريع تعزز العمل الخليجي المشترك وجناح المملكة المغربية الذي يعكس من خلال المعروضات موروث المغرب وتراثه الطبيعي والثقافي.