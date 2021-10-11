«الاتحادية للضرائب» تدعو للاستفادة من تسهيلات رد الضريبة

دبي (وام)

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المشاركين الرسميين للاستفادة من تسهيلات آلية رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـ «إكسبو 2020 دبي»، التي تطبقها «الهيئة» استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «1» لسنة 2020 في شأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـ «إكسبو 2020 دبي».

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن «الهيئة» استعدت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان التنفيذ السلس لإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـ «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: «إن هناك تواصلاً دائماً مباشراً يومياً بين الهيئة الاتحادية للضرائب وإدارة المشاركين الدوليين بمكتب المنصة المتكاملة لخدمات (إكسبو 2020 دبي) لتنسيق الجهود المشتركة، والمعالجة السريعة لطلبات المشاركين الرسميين في المعرض، سواء فيما يتعلق بطلبات الدول المشاركة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة، أو معالجة طلبات الاسترداد وكذلك الرد على استفسارات الدول المشاركة في هذا الحدث المهم».

