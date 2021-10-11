رئيس وزراء إسواتيني: إكسبو طريقنا للأسواق العالمية

دبي (وام)

قال معالي كليوباس دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني: إن مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي تضمن لها الوصول إلى أسواق عدة في أنحاء العالم. وأكد معاليه خلال زيارة جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي حرص مملكة إسواتيني على عقد شراكات فاعلة وبناءة في مختلف القطاعات عبر إكسبو 2020 دبي مع مختلف أسواق ودول العالم، لا سيما في القطاعات الاقتصادية من أجل دفع عجلة النمو في بلاده، مشيراً إلى أن لدى إسواتيني البني التحتية المتطورة والكوادر البشرية المحترفة التي تمكنها من ذلك في كافة المجالات. وقال معاليه: «من المهم جداً لمملكة إسواتيني أن تكون هنا، فنحن بلد منتج جداً ولدينا عدد من القطاعات الحيوية والمتنوعة والمشاركة في إكسبو 2020 دبي ستضمن لنا التواصل مع أسواق أخرى». وأضاف: «رسالتنا للعالم هي أننا نريدكم أن تأتوا إلى مملكة إسواتيني، ويمكنكم بالفعل أن تتعرفوا هنا على ما نقدمه، ولديكم الفرصة للاستفادة من قوة عاملة عالية الإنتاجية وبنى تحتية نابضة بالحياة». وتفقد معاليه المعرض الذي نظمته مملكة إسواتيني ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث زار أقسامه التي تضم مجموعة كبيرة من المشغولات ومنتجات الحرف اليدوية والملابس التقليدية والتراثية الإسواتينية، واستمع أيضاً إلى شرح مفصل حول محتويات الجناح.