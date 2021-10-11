جامعة الإمارات: ابتكار سبلٍ جديدة لتقديم الرعاية

العين (الاتحاد)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس في الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية.

وقال الدكتور كريم عبد العزيز، أستاذ مساعد - قسم الطب النفسي، كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات: «يُحتفى هذا العام باليوم العالمي للصحة النفسية 2021 تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً»، بهدف الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات، وابتكار سبلٍ جديدة لتقديم الرعاية الصحية للمجتمعات، مع إبراز أهمية الصحة النفسية، والتأكيد على دورها في تطوّر المجتمعات، فضلاً عن تقليل الوصمة المُرتبطة بالمرض النفسي».