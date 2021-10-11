هيئة النقل«حديث الشباب» يعزز الصحة النفسية في عجمان

عجمان (وام)

نظم مجلس شباب هيئة نقل-عجمان بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب مبادرة «حديث الشباب» تتمحور حول أهمية الصحة النفسية وإيصال الرسائل الإيجابية لتعزيز الصحة النفسية للشباب ودورهم في التنمية وقيادة المجتمع في المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وسلطت الدكتورة مهرة آل مالك أخصائي علاج نفسي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء على الصحة النفسية للشباب وتعزيزها وزيادة الوعي العام بالمفاهيم المتعلقة بالصحة النفسية وتغيير النظرة السلبية المرتبطة بالصحة النفسية عند فئة الشباب لدورهم الكبير في بناء مستقبل الدولة في كافة القطاعات المختلفة وتساهم جودة الصحة النفسية بقدرة الفرد على الإنتاج والإبداع.

وقالت: إن التعاون المشترك يعزز الوعي لدى الشباب ويساهم في حمايتهم من الأفكار السلبية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم وتعزز صحتهم النفسية مما يسهم في مجتمع أكثر صحة وسعادة.