«أبوظبي للإسكان» تتعامل مع 87 استفساراً لخدمة «مستشارك»

هالة الخياط (أبوظبي)

تعاملت هيئة أبوظبي للإسكان خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين مع 87 استفساراً من المتعاملين عبر خدمة «مستشارك» الإلكترونية، التي توفر خدمات دعم للمواطنين في مرحلة البناء.

وضمن خدمة «مستشارك»، تعقد الهيئة اجتماعات عن بُعد بين مهندسيها والمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، التي تتم من خلال قنوات الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين.

وتساهم خدمة مستشارك في تقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص، والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن. ويمكن الاستفادة من «مستشارك» من خلال إرسال طلب الاستشارة عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر حجز موعد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء وتحديد نوع الخدمة المطلوبة والتي تشمل، التعريف بمبادرة «بيتي»، أو تحديد الاحتياجات، أو مراجعة مخطط، أو التوعية والتوجيه، ومن ثم يتم الاتصال بالعميل للتأكد من الخدمة المطلوبة، وبعدها تتم دراسة الطلب خلال 5 أيام عمل، وعقب ذلك يتم تقديم الاستشارة والتوجيهات المطلوبة.

وتأتي خدمة «مستشارك» ضمن مبادرات هيئة أبوظبي للإسكان للمساهمة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، حيث تسعى الهيئة من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

وتدعو هيئة أبوظبي للإسكان المتعاملين إلى استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم، من خلال التطبيق الذكي للهيئة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للهيئة، والتعرف على مراحل حالة طلب المتعامل، بمجرد إدخال رقم الطلب، ومتابعته بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الطلب والتأكد من اكتماله، ومن ثم المراجعة الفنية، والتي تشمل البحث الاجتماعي، والبحث الهندسي، ومن ثم المراجعة المبدئية للطلب، فالمراجعة النهائية، وتتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من دون الحاجة لتواجد المتعامل في مراكز خدمة العملاء للاستعلام عن حالة الطلب.

وفي حال رغب المتعامل زيارة مركز خدمة المتعاملين، أوضحت الهيئة أن ذلك يتطلب حجز موعد لزيارة مركز خدمة المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني، وإبراز تطبيق الحصن باللون الأخضر أو أو إبراز نتيجة فحص PCR سلبية استلمت خلال 48 ساعة، في حال لم تكن صفة المراجع في تطبيق الحصن باللون الأخضر.