«استشاري قمة أبوظبي للمدينة الذكية» يناقش مدن المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

عُقد مؤخراً الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، بإشراف من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وذلك بحضور جهات وشركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، ضمن سلسلة مناقشات تضع إطار عمل وخطة للدورة الثانية من القمة، والمزمع انعقادها في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2021، في فندق كونراد أبوظبي - أبراج الاتحاد.

وتنطلق فعالية القمة بنسختها الثانية هذا العام، تحت رعاية دائرة البلديات والنقل، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وحضور أكثر من 400 من الاختصاصين، والمسؤولين، ورواد القطاع، وقادة الفكر وصناع القرار، لمناقشة إطار عمل موحد يعزز من موقع أبوظبي كجهة رائدة عالمياً في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنمية القدرات القيادية للمهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار عمل للمشاريع الرئيسية القادمة والمعايير والتقنيات وتقديم الحلول الفعالة والمستدامة.

وعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، برئاسة المهندس سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية في بلدية مدينة أبوظبي ورئيس اللجنة التنظيمية لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، التي تهدف إلى تعزيز المبادرات ووضع الخطط الخاصة بمدن المستقبل الذكية.

وشهد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري مشاركات نوعية ساهمت في وضع خطة عمل متكاملة للنسخة الثانية من القمة، والتي تعتبر إحدى الفعاليات الرائدة في المنطقة على مستوى توحيد الجهود لتخطيط وتنفيذ مدن المستقبل، وأكدت الدائرة بأنها تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لوضع تصور متكامل خلال القمة، يساهم بشكل مباشر في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل في التصميم والتخطيط لمدن المستقبل بشكل يركز على حاجة المجتمعات وتلبية تطلعاتهم ومرونة البنى التحتية في مواجهة المتغيرات العالمية، مع دراسة دقيقة وتخطيط مستدام مبني على النمو السكاني والجغرافي المتوقع في إمارة أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى أن القمة ستشكل فرصة ثمينة تمكن الجميع من تحقيق هذه الأهداف وأكثر بكثير لتكون تجربة استثنائية بامتياز.

وسلطت شركة بيانات، التابعة لمجموعة «42»، الراعي البلاتيني للقمة، والمشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري، الضوء على مبادراتها الأخيرة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في النظم الجيومكانية، وأضاف السيد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات: «نحن سعداء بمشاركتنا في قمة هذا العام لنتمكن من المساهمة في تحويل الرؤية المستقبلية لمدن المستقبل إلى واقع، لأن قدرة شركتنا والتقنيات المتخصصة التي تقدمها في النظم الجغرافية والمكانية، ورسم الخرائط المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، تعد عاملاً أساسياً في تطوير حلول مستدامة للمدن الذكية المتطورة، ونتطلع إلى عرض حلول مبتكرة كنظام القيادة الذاتية والتنقل الذكي كخدمة في المستقبل القريب يستفيد منها الجميع، بالإضافة إلى توفير منصتنا الذكية (Geogenius) التي تم تطويرها في الإمارات، لتخزين البيانات الجيومكانية باستخدام الحوسبة السحابية، لجميع المشاركين في القمة».