مواطن يوزع 50 ألف شتلة ورد بمناسبة «الخمسين»

سعيد أحمد (أم القيوين)

في بادرة مجتمعية جميلة للمواطن جاسم التميمي من أم القيوين، تتضمن توزيع 50 ألف شتلة ورد مجاناً على المؤسسات والشركات المختلفة، بمناسبة «الخمسين عاماً» على قيام الاتحاد.

وقال جاسم، صاحب مؤسسة جرين جاردن التجارية بأم القيوين، إن احتفالنا باليوم الوطني، هو اعتزاز وفخر بمسيرة نهضة دولتنا المباركة، وإبراز لما حققته القيادة الرشيدة من إنجازات حضارية عظيمة في كافة المجالات، هدفت جميعها إلى بناء المواطن الإماراتي المحافظ على أصالته والمواكب لعصره، وساهمت في وصول الدولة إلى أعلى المراتب، وعززت من مسيرة العطاء والبناء.

وأشار إلى إنه يجب علينا جميعاً أن نحافظ على هذه الإنجازات، ونتشارك في تطويرها والارتقاء بها، وبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن مبادرته تنبع من حبه لوطنه الغالي ولقيادته الرشيدة، وتعتبر الثانية له بعد أن وزع 4 آلاف شتلة من شجرة «الغاف» قبل عامين.