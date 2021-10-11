حث الجمهور في مصفح على زراعة الشتلات

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت «بلدية أبوظبي»، التابعة لدائرة البلديات والنقل، فعالية توعوية «عن بُعد» ضمن مبادرة «عاصمتي» لحث الجمهور على زراعة الشتلات، بالتعاون مع شركة الريوم، وذلك بهدف التوعية بأهمية الزراعة في الارتقاء بالمظهر العام، وتعزيز سبل التواصل بين البلدية وكافة شرائح المجتمع.

وتضمنت الفعالية تنظيم ورشة توعوية للتعريف بدور «بلدية أبوظبي» ومراكزها الفرعية في الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة، والشروط الواجب اتباعها عند زراعة الشتلات، وكيفية الاهتمام بالزراعة والمحافظة عليها، وكذلك التوعية بأهمية الزراعة في تعزيز البيئة الصحية التي تتمتع بها أبوظبي، كما تم في ختام الورشة تقديم جوائز للمشاركين.