تأهيل 1098 من «التقنية» في الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

احتفلت كليات التقنية العليا ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لها وشركة «أوراكل» العالمية بنتائج التعاون بينهما على مدار السنوات الماضية، والذي تم من خلاله تأهيل 1098 من طلبة كليات التقنية في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.

وحصل 960 من الطلبة حتى الآن على شهادات اكتساب المهارات المطلوبة، كما شمل التعاون العمل مع «سيرت» فيما يتعلق بتقنية بلوك تشين لدعم تبني مؤسسات التعليم لها باستخدام حلول «أوراكل».

حضر الاحتفال البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد بكة الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت» وليوبولدو بوادو لاما نائب الرئيس الأول - تطبيقات الأعمال، ECEMA، Oracle، أبي يشيتلا نائب الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا Oracle وعدد من الطلبة الحاصلين على تدريب من «أوراكل»، بعد إنجازهم البرنامج التدريبي حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وأكد الشامسي أن شركة أوراكل العالمية شريك استراتيجي لكليات التقنية العليا في تحقيق التحول الرقمي المؤسسي، كونها شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث تعاونت الكليات مع «أوراكل» لتنفيذ برامج تدريبية للطلبة على مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي، ومنحهم فرصة الحصول على شهادة معتمدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تطوير وتحفيز

قال البروفيسور عبداللطيف الشامسي: «حصل 1098 من طلابنا حتى الآن على تدريب من Oracle لإتمامهم البرنامج الذي ساهم في إطلاعهم عن قرب على التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها، ما سيساهم في منحهم أساسيات هذه التقنيات الحديثة، وتحفيزهم على مواصلة تطوير مهاراتهم فيها، خاصة في ظل استراتيجية الجيل الرابع للكليات، والتي تركز على بناء الشخصية الطلابية الرقمية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، واستثمارها بشكل متميز في التعليم والتطبيق».