تحديث إجراءات تنظيم العزاء في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة رفع الطاقة الاستيعابية لتقديم العزاء إلى (100) شخص في مجالس الضواحي التابعة لدائرة الضواحي والقرى وخيم العزاء، و(20) شخصاً في المنازل مع تأكيد ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وشدد الفريق على أن تقديم العزاء يقتصر على الحاصلين على اللقاح مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن، مع تأكيد عدم حضور الفئات من ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، وكل من لديه عارض صحي.