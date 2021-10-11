«صحة» و«شخبوط الطبية» توقعان مذكرة تفاهم مع «نكستكير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين «صحة» و«مايو كلينك»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «نكستكير»، لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأعضاء شبكة «نكستكير» في منشآت «صحة» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقال محمد حارب القمزي، المدير التنفيذي لخدمات المساندة في شركة «صحة»: «تحرص «صحة» على تأكيد التزامها الراسخ بضمان وصول جميع أفراد المجتمع أينما كانوا إلى خبراء الرعاية والخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب، باعتبارها ركيزة لقطاع الرعاية الصحية المستقبلية في دولة الإمارات. وفي هذا الإطار، يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع «نكستكير» لتزويد أعضاء شبكتها بأفضل خدمات الممارسات الطبية والرعاية الصحية المتميزة التي نشتهر بها، ونتطلع إلى الترحيب بهم في منشآت مجموعتنا الواسعة، وتزويدهم بالخدمات التي تلبي جميع احتياجاتهم.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «في إطار جهودنا الرامية للتحوّل إلى وجهة طبية رائدة، تتركز أولويتنا الرئيسة على تعزيز منظومة شبكات التأمين الصحي، وتوسعة نطاق الوصول إلى خدماتنا أمام جميع أفراد المجتمع. كما نحرص على تقديم مزيج فريد يجمع بين الخبرات الدولية والكفاءات المحلية، في إطار مفهوم الدروع الثلاث الذي يشمل الممارسة والتعليم والأبحاث، وتوفيرها لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. ومع انضمام «نيكستكير» إلى قائمتنا المتنامية من جهات إدارة التأمين الصحي، نتطلع معاً إلى تزويد مجتمع أبوظبي بأفضل خدمات الرعاية الصحية المتوفرة».

وقال كريستيان غريغوروفيتش، الرئيس التنفيذي في شركة نكستكير، رئيس الطرف الثالث للخدمات الإدارية والإدارة الطبيّة لمقدميّ الرعاية الصحيّة: نحن مصمّمون على إحداث الفرق في رحلة المريض من خلال تزويدهم بأفضل خيار من شبكة مقدّمي الرعاية الصحيّة. إنّ شراكتنا مع صحّة ومدينة الشيخ شخبوط الطبيّة تلعب دوراً بارزاً في مساعدتنا لتحقيق هدفنا من خلال التفوّق في خدمة العملاء.