مدير إدارة القنوات الرقمية بهيئة أبوظبي لـ «الاتحاد»: 600 خدمة حكومية متكاملة في «تم»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد حماد الحمادي، مدير إدارة القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية، أن تطبيق «تم» الذكي يتميز بالشمولية، لكونه يمكّن سكان إمارة أبوظبي من الوصول إلى أكثر من 600 خدمة رقمية حكومية متكاملة عبر التطبيق الذكي، والتي يمكن استكمالها وإجراؤها بسهولة وسلاسة في أي وقت ومن أي مكان، كما أنه يمكّن من إكمال أكثر من 500 من هذه الخدمات في أقل من 6 دقائق، سواء عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لـ«تم»، وحالياً نتطلع للوصول إلى نسبة %100 من الخدمات الحكومية عبر منظومة «تم» بنهاية هذا العام 2021.

وقال الحمادي لـ«الاتحاد»: يقدم تطبيق «تم» للمستخدمين الخدمات الحكومية الأكثر طلباً من قبل سكان مجتمع الإمارة، ويتيح لهم إنجاز مختلف الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في أبوظبي، ما يوفر للمتعاملين تجربة حكومية موحدة وسهلة وآمنة من خلال تطبيق ذكي ومنصة موحدة.

راحة وسهولة

وأوضح حماد الحمادي أن تطبيق «تم» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة إنجازات حكومة أبوظبي، ويعمل على توفير المزيد من الراحة والسهولة لمجتمع الإمارة، ويعد تطبيق «تم» المنصة الشاملة والمتكاملة والآمنة التي توحد خدمات حكومة أبوظبي في مكان واحد، ما يجعله عاملاً إيجابياً محفزاً لتغيير طريقة التفاعل مع الجهات الحكومية، فضلاً عن دوره في نموها وتطوير خدماتها وتعزيز رفاه المستخدمين.

ولفت مدير إدارة القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أنه من خلال منظومة «تم»، بذلت الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي جهوداً تعاونية هائلة لتقديم تجربة رقمية موحدة لجميع الخدمات الحكومية، حيث تسهم منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» في توفير منصات رقمية مختلفة تسهم في خلق تجربة رقمية مميزة.

وأشار إلى أن تطبيق «تم» يحتوي على 14 ممكناً رقمياً مبتكراً، ما يمكّن المستخدمين من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة، ومن أبرز هذه الممكنات منصة «سداد أبوظبي»، التي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة، والتي تتيح للمتعاملين سداد رسوم التعاملات والخدمات الحكومية رقمياً في إمارة أبوظبي من خلال «Apple pay» و«Samsung Pay» والعديد من خيارات الدفع الأخرى، ومبادرة «محفظتي»، التي تمكن المستخدمين من الاطلاع على مختلف الوثائق الشخصية بشكل رقمي من قبل جميع الجهات الحكومية وإمكانية تجديد الوثائق من خلال منظومة «تم»، بالإضافة إلى التنبيهات الرقمية، حيث يتم إشعار المتعامل عن مستجدات المعاملات الحكومية التي تم التقديم عليها من مختلف الجهات الحكومية من خلال التطبيق الذكي أو المنصة الموحدة.

وقال الحمادي: لقد أسهم التطبيق الذكي في توفير ما مقداره 8 ملايين يوم سنوياً بالنظر إلى وقت تقديم الخدمات على المتعاملين، وبالنسبة لموظفي حكومة أبوظبي، فقد أسهمت المنظومة في توفير أكثر من 110 آلاف يوم عمل، ومن المتوقع أن تنمو هذه التقديرات بشكل كبير مع دمج المزيد من الخدمات على منصة «تم».

عمليات تطوير

وأكد الحمادي في حديثه مع «الاتحاد» أن عمليات التطوير والتحديث لتطبيق «تم» مستمرة، وذلك لتطوير أداء التطبيق الذكي باستمرار ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية التي تحدث في مختلف أنحاء العالم، وقال: نعمل على تعزيز «تم» كمنظومة متكاملة قائمة على الابتكار، وتتسم بالسهولة والسرعة في تقديم الخدمات بما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة رقمياً لسكان إمارة أبوظبي ودفع مسيرة التحول الرقمي في أبوظبي وتعزيز مكانتها وريادتها عالمياً في تقديم الخدمات رقمياً، حيث يتم العمل دائماً على تقديم إضافات جديدة لتطبيق «تم» بما يعزز من تجربة المتعاملين ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم، وتُمكنهم من إنجاز سلسلة متكاملة من المعاملات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة.

ولفت مدير إدارة القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية، إلى أن من أهم الإضافات التي سترى النور، إمكانية حجز موعد مع جميع مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، حيث يتيح التطبيق الذكي للمستخدمين إمكانية حجز موعد مع أقرب مركز لهم، مع توضيح بالخطوات العملية الواجب اتباعها بهذا الخصوص لحين الوصول وإنجاز الخدمة في أسرع وقت، كما ستتم إضافة وثائق رقمية حكومية جديدة ضمن مبادرة محفظتي، ما يسهل من إنجاز المعاملات الحكومية من خلال التطبيق الذكي.

الريادة والتميز

وقال الحمادي: إن إشراك أفراد المجتمع في عملية البناء والتطوير لتطبيق «تم» أولوية رئيسة ومستمرة نحو تحقيق الريادة والتميز في منظومة الخدمات الحكومية لإمارة أبوظبي، ونشجع كافة أفراد المجتمع على تقديم المقترحات والأفكار المبتكرة والجوانب التحسينية ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتطوير للتطبيق الموحد، ويسهموا في إثراء تجاربهم ورسم مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأضاف: ضمن هذا التوجه، فقد دعت اللجنة العليا للحكومة الرقمية مؤخراً مجتمع إمارة أبوظبي لتجربة تطبيق «تم»، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطوير وتوفير النسبة الأكبر من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر التطبيق الذكي، وشجعت اللجنة كافة أفراد المجتمع إلى العمل معاً يداً بيد لتجربة واستخدام الخدمات الرقمية المتوفرة في تطبيقهم، وتقديم المقترحات والأفكار المبتكرة والجوانب التحسينية ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتطوير للتطبيق الموحد، ويساهموا في إثراء تجاربهم ورسم مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتابع: ومن جهة أخرى، فقد قمنا بإتاحة العديد من القنوات التي تمكّن المتعاملين من التواصل مع منظومة «تم» وتقديم آرائهم ومقترحاتهم التحسينية، حيث بإمكان المتعامل أن يتواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي، كما يمكن لمستخدم تطبيق «تم» أيضاً التواصل معنا عبر «احصل على الدعم»، حيث يقوم بشرح فكرته أو آرائه أو طلبه، ويقوم فريق عمل المنظومة بدراستها واتخاذ قرار بخصوصها، وتحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المتعاملين.

«تحدي صائد الثغرات الرقمية»

قال مدير إدارة القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية: شهد شهر يونيو الماضي إطلاق حملة «تحدي صائد الثغرات الرقمية» بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة للتطبيق الذكي لخدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، واشتملت آلية مشاركة المتعاملين في التحدي على الاستعانة بـ«خاصية الاهتزاز» التي أطلقتها منظومة «تم» على تطبيقها لتتيح للمستخدمين إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي ثغرات رقمية تواجههم بمجرد هز هواتفهم الذكية، حيث يلتقط التطبيق صورة تلقائية لشاشة الهاتف توضح الثغرة، ومن ثم يقوم المستخدم بإرسال الصورة إلى الفريق المعني بمنظومة «تم» من خلال التطبيق الذكي لمعالجتها على نحو يُسهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المتعاملين.

مبادرة مبتكرة

وأشار الحمادي إلى أن الحملة استقطبت شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وهو ما تُرجم في مشاركة أكثر من 500 ألف مستخدم لتطبيق «تم»، والذي استمر على مدى 30 يوماً، وجرى الإعلان عن أسماء المتعاملين الخمسة الذين نجحوا في رصد أكبر عدد من الثغرات، وذلك خلال بث مباشر وحي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظومة «تم».

ولفت إلى أن تحدي «صائد الثغرات الرقمية» أثبتَ أنّه مبادرة مبتكرة ذات دور محوري ومؤثر في تطوير كفاءة تطبيق «تم» من خلال إشراك كافة أفراد المجتمع في مسيرة تطوير التطبيق الذكي، وذلك وفق رؤية مستقبلية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة وتستهدف توفير أفضل الخدمات الحكومية للمتعاملين ورفع مستوى جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وأوضح الحمادي أن أهمية التحدي النوعي تكمن في كونه يعكس نهجاً جديداً في التواصل الفعّال بين الحكومة والمتعاملين، من المواطنين والمقيمين والزوّار، فضلاً عن دوره في تشجيع الأفكار المبتكرة والمقترحات التحسينية، والتي تمثل إضافة مهمة لجهودنا الرامية إلى توفير قنوات رقمية موحّدة ومتطورة تلبّي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان الإمارة.

يشار إلى أن هناك العديد من القنوات التي يمكن من خلالها للمتعاملين التعبير عن آرائهم وتجربتهم حول الخدمات الحكومية التي توفرها منظومة «تم»، بما في ذلك التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لـ«تم»، ومراكز خدمة المتعاملين، بالإضافة لمركز اتصال حكومة أبوظبي «800555».

آلية الشكوى

أوضح حماد الحمادي، أن بإمكان المتعامل التقديم على الشكوى من خلال التطبيق الذكي أو منصة «تم» عبر «احصل على الدعم»، حيث يتم التعامل مع الشكوى من قبل مركز اتصال حكومة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية، وبإمكان المتعامل تتبع مستجدات الحالة بشكل مباشر من خلال التطبيق الذكي إلى أن يتم حل الشكوى من قبل الجهة المعنية، حيث يتم التواصل مع المتعامل وإخطاره بالحل وأخذ مستوى رضاه عن الحل، وذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين.