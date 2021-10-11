«شرطة أبوظبي» تحذر الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي»

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت «شرطة أبوظبي» الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة، أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، أن بعض المحتالين وصل بهم الأمر إلى انتحال أسماء شركات مشهورة كوسيلة لإقناع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم إيقاعهم في «مصيدة النصب والاحتيال»، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية.

وحث السيدات والفتيات بضرورة عدم إرسال بياناتهن الشخصية وصورهن إلى تلك الشركات الوهمية منعاً لتعرضهن للابتزاز، موضحاً أن المحتالين لا يكتفون بإيقاع الضحايا من القاطنين في الدولة فحسب، وإنما أصبحوا أيضاً يختارون ضحايا من الباحثين عن فرص عمل من الخارج.