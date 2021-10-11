«استفسارات» لمتابعة المحاكم والنيابات والتنفيذ في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت دائرة القضاء أبوظبي عبر حساباتها الرسمية في قنوات التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام» عن إطلاقها «منصة الاستفسارات للمتابعة المتخصصة للمحاكم والنيابات والتنفيذ»، وأوضحت أنها خدمة يمكن من خلالها التواصل المباشر مع المحكمة أو النيابة أو إدارة التنفيذ ومع الموظف المختص بالملف أو الطلب الخاص بكم، بحيث يمكنكم توجيه أي استفسار أو متابعة مستجدات طلب معين، كما يمكن تقديم الطلب من خلال خدمة الاستفسارات ضمن خدمات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني https://www.adjd.gov.ae.

وذكرت أن هناك خطوات لتقديم الخدمة والتي تتضمن: تعبئة بيانات الملف أو المعاملة في الأنموذج المختص، ثم إرسال الطلب، وبعد ذلك سيتم الحصول على إفادة حول الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني المسجل.

وأوضحت دائرة القضاء أن الخدمة تتضمن مزايا متعددة، إذ لا حاجة للحضور الشخصي، مع إتاحة التواصل المباشر مع المعنيين بالقضية أو الطلب، لافتة إلى أن الخدمة متاحة بـ 3 لغات وهي: (اللغة العربية والإنجليزية والأوردو).

كما أوضحت أنه للمساعدة لتقديم الخدمة بشكل أفضل، فإنه يتطلب تسجيل الدخول بحساب الهوية الرقمية للشخص المعني، منوهة أن النموذج غير مخصص لتقديم طلبات الخدمة، وإنما الاستفسار والمتابعة، والتأكد من تفاصيل الملف لتوجيهها للموظـف المعني بشكل أسرع.