412 ألف زائر لـ«إكسبو دبي» في 10 أيام

مصطفى عبد العظيم، خولة علي (دبي)

استقطب إكسبو 2020 دبي أرقاماً ضخمة من الزوار خلال الأيام العشرة الأولى من انطلاقه، وصل إلى 411 ألفاً و768 زائراً من حاملي التذاكر، بينهم أكثر من 137 ألفاً من خارج الدولة، وفقاً للبيانات التي أعلنها أمس مكتب المعرض، والتي أظهرت تكرار 1 من كل 5 زوار زار أكثر من مرة خلال هذه المدة. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ارتفاع عدد المسافرين منذ حفل افتتاح إكسبو2020 دبي في 30 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد القادمين عبر مطارات دبي، 477 ألفاً و101 مسافر، ما يبشر بانطلاقة قوية لعودة السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بيانات عدد من الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي، تسجيل متوسط يومي لأعداد الزوار تراوح بين 6 إلى 7 آلاف زائر، وذلك في أيام الأسبوع، فيما يزيد المتوسط في عطلة نهاية الأسبوع ليصل إلى ما بين 10 إلى 12 ألف زائر.

وأوضحت بيانات إكسبو 2020 دبي، أن الزوار ينتمون إلى 175 جنسية، فيما كان واحد من بين كل ثلاثة زائرين سائحاً أجنبياً من غير المقيمين في الدولة، فيما قام زائر من كل خمسة زوار خلال الأيام العشرة الأولى بتكرار الزيارة أكثر مرة، وهو ما أظهرته تذاكر الأيام المتعددة والتذاكر الموسمية التي تعد واحدة من الخيارات المتعددة للتذاكر، والتي تلقى رواجاً كبيراً خاصة أن زيارة واحدة لا تكفي لاستكشاف كل ما يقدمه ويضمه موقع الحدث العالمي.

وقال ديمتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «كان الأسبوع الأول من إكسبو ناجحاً بلا شك. الأرقام التي نراها حتى الآن مشجعة للغاية وتظهر رغبة الناس في كل العالم لإعادة الاتصال ببعضهم البعض والعمل معاً لمستقبل أفضل».

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «تبين أعداد الزيارات في الأيام العشرة الأولى حماس العالم وتطلعه لحضور إكسبو 2020 دبي، نحن سعداء جداً بهذا الإقبال الرائع لحضور فعالياته. وستكون الأيام المقبلة حافلة بالمزيد من الأحداث المميزة المبهرة والفريدة من نوعها والتي تقدم تجربة زائر ثرية وهادفة، ونتطلع قدماً للترحيب بالجميع من كل أنحاء العالم».

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمسافرين في الفترة المنعقدة لإكسبو2020 دبي، في كافة منافذها كخلية واحدة وفريق متحد ضمن منظومة متكاملة لضمان أن يتجاوز إكسبو دبي كافة التوقعات، مؤكداً أن موظفي الصفوف الأمامية يبذلون أقصى جهودهم لاستقبال الملايين من الزوار خلال هذه الفترة لإدراكهم بأهمية الدور الذي يقدمونه والصورة المشرفة التي يعكسونها لدولة الإمارات.

وقال المري: يسعدنا أن نرحب بالعالم في دبي ونساهم في خلق تجربة فريدة لزوار الحدث الذي يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات وتجربتها الملهمة للزائرين من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز وهذا النجاح غير المسبوق والذي يحمل معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية، مضيفاً أن تزايد أعداد المسافرين يبشر بعودة السياحة والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية.

من جهتها، قالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، خلال الإحاطة الإعلامية صباح أمس، إنه على الرغم من درجات الحرارة، إلا أن أعداد الزيارة إلى إكسبو 2020 دبي خلال الأيام العشرة الأولى من الحدث وصلت إلى 411.768 زيارة عبر التذاكر من 175 جنسية، وهي ليست بعيدة عند 192 دولة المشاركين في المعرض.

الأسواق الدولية

وأشارت ماكجي إلى أن الأسواق الدولية ساهمت بزائر واحد من أصل 3 زوار قدموا إلى إكسبو 2020 دبي، وهذا يعد إنجازاً مهماً، وخاصة أننا لم نصل ذروة السياحة الدولية في دبي، وعادة ما نشهد زيادة في أعداد سياح دبي في أواخر أكتوبر، مع بدء الإجازات في العديد من الدول وعطلة الأعياد، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تزايد السفر الدولي. وأوضحت أن هذه الإحصائيات تمثل حملة تذاكر إكسبو 2020 دبي ولا تتضمن ممثلي الوفود والضيوف من المشاركين الدوليين والشركاء وجميع الشركاء، وأعضاء إكسبو، إنما فقط أصحاب التذاكر.

3 ملايين متابع

قالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي: إن 3 ملايين شخص تابعوا افتتاح الحدث الدولي افتراضياً، بالإضافة إلى 5 ملايين مشاهدة إضافية لمعرض إكسبو 2020 دبي الافتراضي منذ بداية أكتوبر الجاري. كما شهد موقع إكسبو الافتراضي (https://virtualexpodubai.com/) خمسة ملايين زيارة بين 1-10 أكتوبر، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين زيارة لمشاهدة حفل الافتتاح الرسمي يوم 30 سبتمبر. وتوقعت ماكجي أن يرتفع عدد الزوار إلى معرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس، ولاسيما مع وجود برامج فعاليات مميزة وجديدة يومياً تجذب اهتمام الزوار.

وأوضحت، أن اهتمام العائلات بزيارة إكسبو لا يقتصر فقط على الأجنحة وساحة الوصل، إنما يمتد ليشمل المناطق الأخرى مثل مناطق لعب الأطفال، ومع فتح الأسواق الدولية بشكل أكبر وزيادة أعداد السياحة الدولية، سوف نرى زيادة أعداد الزوار بشكل أكبر.

قال جوزيف عيسى، المفوض العام لجمهورية تيمور-ليشتي في إكسبو 2020 دبي: «منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي، كنا مشغولين للغاية مع قدوم أعداد كبير من الزوار إلى جناحنا كل يوم. سعيدون برؤية العديد من الزوار المهتمين بمعرفة المزيد عن بلدنا، ويسرنا أن نقدم لهم في جناحنا لمحة عما تضمه من فرص للسياحة والاستثمار والزيارة من كل أنحاء العالم».

وقال السفير دورين ديبرم، المفوض العام لجزر مارشال في إكسبو 2020: «هذه المرة الأولى التي نشارك فيها بجناح مستقل في إكسبو دولي، وهي تجربة رائعة إذ تمكننا من عرض أفضل ما لدى بلدنا للزوار، نحن سعداء بردود أفعال الناس لدى زيارة جناحنا وهذه بالفعل فرصة متميزة أن نكون جزءاً من هذا الحدث الاستثنائي».

واستقطبت أجنحة الموضوعات ذات التصميمات المبهرة والمحتوى المميز اهتمام الزوار، وهي الاستدامة والتنقل والفرص، كما حازت ساحة الوصل ذات اللمسات الإبداعية الخاصة، إعجاب الزوار بالفعاليات المتعددة التي قدمتها خلال الأيام العشرة الأولى من إكسبو 2020 دبي، وخطفت شلالات إكسبو التي تجمع بين المياه المتدفقة والتشكيلات النارية المبهرة أنظار الزائرين. فضلاً عن أجنحة 192 دولة وأجنحة الشركاء والجهات الدولية الأخرى. وتوافدت أعداد كبيرة من العائلات على مختلف الأجنحة، خاصةً مع عطلة نهاية الأسبوع.