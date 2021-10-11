المتحدث الرسمي لإكسبو لـ«الاتحاد»: الإمارات أنموذج عالمي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إبهارها للعالم من خلال استراتيجيتها الفعّالة للتصدي لجائحة كوفيد-19، حيث قدمت - وما زالت- الدولة أنموذجاً عالمياً في تحويل التحديات إلى فرص ونجاحات.

وأشار في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إلى تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،«لا تشلّون هم» في مارس 2021، مؤكداً أن هذا النداء أثلج صدور كافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ودفع المجتمع الإماراتي إلى التكاتف والتعاضد في وجه الوباء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من الكبير والصغير ومن كافة الجنسيات.

وقال:«من بين تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «لا تشلون هم»، ووصولاً إلى البشارة التي أطلقها سموه، منذ أيام قليلة «أبشركم، الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير»، شهد الجميع خلال هذه الفترة الصعبة على الجهود الجبّارة التي قامت بها المؤسسات الصحية في الدولة».

وذكر أن هذه الجهود الكبيرة حظيت بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة على مدى الشهور الماضية للحد من انتشار الوباء، والتي أضحت أنموذجاً يحتذى به من باقي الدول.

وتابع الأنصاري: إن مشاركة 192 دولة في إكسبو 2020 دبي أبلغ دليل على ثقة العالم بقدرة حكومة دولة الإمارات على توفير أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف إكسبو 2020 والعاملين فيه. ولفت إلى أن الحدث يعد من الأضخم في العالم من حيث المكانة والمساحة وعدد العاملين وعدد الزوار، وهي مسؤولية كبرى نجحنا في القيام بها بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة، وتحت إشراف اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.

واختتم الأنصاري: «ما زال إكسبو 2020 دبي حريصاً على اتباع التوجيهات التي أوصت بها الجهات المختصة في الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وسوف نستمر في عمل اللازم لحماية كافة ضيوف الحدث والعاملين فيه وفق أفضل الممارسات العالمية».

وتحرص إدارة معرض إكسبو 2020 دبي، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة «كوفيد- 19»، وتتميز البنية التحتية للمعرض بالقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وهناك استعدادات دائمة لمواجهة الزيادة في عدد الزوار، لاسيما مع تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وضمن موقع الحدث والمناطق المحيطة به، أنجزت الجهات المختصة واحدة من الشبكات الطبية الأكثر تقدماً وتكاملاً، مدعومة بنخب طبية وكفاءات بشرية متميزة وأحدث الأجهزة وأنجح البروتوكولات العلاجية وأكثرها فاعلية، التي من شأنها تلبية أي احتياجات طبية لرواد الحدث الكبير ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وسخرت الجهات الصحية ما تمتلكه من تجهيزات وتقنيات، من أجل توفير منظومة رعاية متطورة وخدمات نوعية عالية الجودة ومناخ صحي آمن لجميع المشاركين في إكسبو، والزائرين، ممن تتطلع الجهات الصحية لخدمتهم والعناية بهم ضمن أرقى البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الأحدث والمعارض الدولية الكبرى.