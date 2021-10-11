عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الكوري ويزور جناح بلاده في إكسبو

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الكوري

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وفي قطاع الطاقة.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك الإماراتي-الكوري في القطاع الصحي لاسيما على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية المضي قدماً في مسار التعافي المستدام من الجائحة.

واستعرض سموه ومعالي جيونغ وي يونغ، تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث البارز في صياغة أجندة عمل عالمية للمرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز التعاون الدولي والتطلع لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيونغ وي يونغ، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الثنائية الإماراتية الكورية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين. عبدالله بن زايد يزور جناح كوريا الجنوبية وفي سياق متصل، زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجناح الكوري المشارك في إكسبو 2020 دبي والذي يقع في منطقة «التنقل».

وتعرف سموه على التصميم الديناميكي للجناح الكوري المصمم على شكل مبنى حركي يتفاعل مع الزوار ويوفر لهم تجربة تفاعلية شائقة في بيئات واقعية وافتراضية.

وأشاد سموه بمحتوى الجناح الذي يحمل شعار «كوريا الذكية تنقل العالم إليك» ويصنف ضمن أكبر 5 أجنحة في الحدث العالمي ويمتد على مساحة تبلغ نحو 4651 متراً مربعاً.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي.

المصدر: وام