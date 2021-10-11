توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والثاني عند الساعة 07:17 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والثاني عند الساعة 23:52. ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:10.