وقعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع «أسترازينيكا»، الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، وذلك بهدف تعزيز جهود البحث والتطوير في العلوم الصحية ودفع الابتكار في الخدمات الصحية، في إطار استراتيجية الدائرة لضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة. ونقل الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الاتفاقية وقعتها الدكتورة بيلين إنجيسو، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أسترازينيكا وسعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي وسعادة باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات. وسيركز التعاون المشترك بين دائرة الصحة أبوظبي وأسترازينيكا على مجموعة من الركائز الهامة، في مقدمتها تطوير ودفع جهود الأبحاث السريرية، وإنشاء منظومة صحية رقمية في الإمارة بهدف دفع ودعم الجهود الرامية لخلق ووضع حلول مبتكرة من شأنها أن تسهم في تلبية احتياجات الرعاية الصحية على المستوى المحلي والإقليمي. في هذا الصدد، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي: «سعداء بتوحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع أسترازينيكا، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حيث نواصل، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، التزامنا بتعزيز مخرجات الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، لا سيما في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي». وأضاف الكعبي: «نواصل جهودنا الرامية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة للتعاون وتوفير بيئة جذابة للشركاء من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي سيكون له أثر ملموس على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في الإمارة. وعقب النموذج المتميز الذي قدمته أبوظبي في الاستجابة للجائحة، نتطلع إلى المضي قدماً بتطوير حلول صحية مبتكرة ومستدامة تنعكس إيجاباً على كافة أفراد المجتمع». من جهته، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى أسترازينيكا: «يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز النمو في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، لاسيّما أن الابتكار في الرعاية الصحية أصبح اليوم يحدث نقلة نوعية في طريقة تطويرنا وإطلاقنا لعلاجات تغيّر من حياة الناس. ومن شأن إجراء التجارب السريرية المحلية والابتكارات الرقمية الصحية بالتعاون مع الهيئات الحكومية في أبوظبي أن يسهم في بناء منظومة رعاية صحية تركز على المرضى في المقام الأول». وسيبحث التعاون تعزيز أوجه العمل المشترك لإجراء البحوث السريرية في أبوظبي، مع تسليط الضوء على عدد من الأمراض، بما ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة. إلى جانب ذلك، تشمل الاتفاقية بعض دراسات المراقبة المكثفة والبحث عن أدلة واقعية على المرضى الحاصلين على تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول (LAAB) من أسترازينيكا. وستعمل الدائرة وأسترازينيكا على تطوير تطبيق رقمي شامل للرعاية الصحية يقدم معلومات وتفاصيل تثقيفية لتكون في متناول جميع المرضى في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشراكة على تطوير مرافق رقمية لإدارة الأمراض وتعزيز منظومتها وتوسيع نطاقها لتشمل مشاركة شركاء آخرين. وستسهم الاتفاقية في تحقيق المزيد من التعاون والحوار بين الشركاء على المستويين المحلي والعالمي. وتعزز الاتفاقية مشاركة أسترازينيكا ضمن «ائتلاف الأمل» إلى جانب شركاء من مختلف أنحاء العالم. وتُعد أسترازينيكا شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، تركز على استكشاف وتطوير وتسويق علاجات تُصرف بالوصفات لأمراض الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الدوائية والحيوية، بما فيها علاجات القلب والأوعية الدموية والكلى والاستقلاب والجهاز التنفسي وجهاز المناعة. وتتخذ أسترازينيكا من كامبريدج في المملكة المتحدة مقراً لها وتزاول نشاطها في أكثر من 100 دولة، ويستخدم ملايين المرضى حول العالم أدويتها المبتكرة.