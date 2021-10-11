حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 6 آليات للاستفادة من الإجازة الاستثنائية الممنوحة لموظفي الحكومة الاتحادية لزيارة معرض «إكسبو دبي 2020»، والمقدرة بـ 6 أيام عمل ابتداءً من الأول من أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر مارس من العام المقبل.
وأشارت الهيئة، في تعميم أصدرته بهذا الخصوص، إلى أن أبرز نقاط هذه الآلية، هي: تقدم الموظف بطلب الإجازة والحصول على الموافقة المسبقة من مسؤوله المباشر من خلال الأنظمة الإلكترونية في جهة عمله.
ويتوجب على الجهات الاتحادية المشغلة لنظام معلومات الموارد البشرية «بياناتي» إلزام موظفيها باتباع الآلية المحددة، بينما يتوجب على الجهات الاتحادية غير المشغلة لنظام «بياناتي» أن تقوم بتحديث أنظمة الموارد البشرية الخاصة بها بما يتوافق مع هذه الآلية، ومن ثم تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالبيانات المتعلقة بهذه الإجازة من خلال الربط القائم بين أنظمتها وبين نظام «بياناتي» عبر ناقل الخدمات المؤسسية، وأكدت الآلية، ضرورة إرفاق نسخة من تذكرة دخول إكسبو أو «جواز سفر إكسبو» لأغراض التدقيق.