دشن اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، أول بطاقة وظيفية لموظف آلي، معني بالتحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال يحمل اسم (روبوتوك)، تزامناً مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.
«روبوتوك» عبارة عن مشروع أطلقته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالشراكة مع دائرة أم القيوين الذكية، وباشر عمله رسمياً بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، بعد فترة تجربة استمرت ثلاث سنوات، حقق خلالها نتائج مبهرة في التحقيق في الجرائم الواقعة على الأطفال.
وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات القيادة العامة لشرطة أم القيوين للمستقبل، ومساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتأكيدها لدور الذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة.