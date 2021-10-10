محمد بن راشد: الإمارات تمد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة

دبي (الاتحاد)

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد سفراء عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المُعيّنين لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سموه لهم في مقر «إكسبو 2020 دبي».

محمد بن راشد خلال استقبال السفراء الجُدد بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد

وأعرب سموه عن ترحيبه بالسفراء الجُدد، وأمنياته لهم جميعاً بكل التوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم التي تشكل محور التقارب بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص في كافة الأوقات على مد جسور التعاون وتوثيق روابط الشراكة مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعود بالنفع والمصلحة على طرفي هذه الشراكة التي تسعى الدولة من خلالها إلى نشر رسالتها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

محمد بن راشد خلال استقبال السفراء الجُدد بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد

ونوّه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد روابط التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وكذلك أهمية دور السفراء في اكتشاف آفاق جديدة للتقارب على الصعيد الدولي في مرحلة يستعد فيها العالم لطي صفحة ربما كانت الأصعب في تاريخه الحديث بما حملته من تحديات جسام جلبتها جائحة «كوفيد - 19»، مُلقيةً الضوء على ضرورة إيجاد أطر عمل ومساقات تعاون فعالة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل في مواجهة التحديات العابرة للحدود والتي يتشارك البشر في التصدي لها بغض النظر عن تباين الأجناس والأعراق والثقافات، يجمعهم هدف واحد وهو الوصول إلى المستقبل الذي يضمن مقومات الرخاء والاستقرار ويدعم توجهات التنمية.

محمد بن راشد خلال الاستقبال

وقد تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد كل من السفراء المقيمين: نصار إبراهيم محمد الحباشنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، واينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا، وموسى محمد أحمد، سفير جمهورية جيبوتي، ولوفيمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي. كما تسلم سموه أوراق اعتماد ثلاثة من السفراء غير المقيمين وهم: هون هان، سفير مملكة كمبوديا، ولويس ألونسو فيلاسكينز، سفير جمهورية هندوراس، وشيتيم تنزن، سفير مملكة بوتان.

محمد بن راشد لدى تسلّم أوراق اعتماد السفراء بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد

وقد نقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً بكل التقدم والازدهار، وأملهم في أخذ العلاقات إلى مستوى أرفع من التعاون ضمن شتى المجالات.

محمد بن راشد لدى تسلّم أوراق اعتماد السفراء بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد

حضر مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة.