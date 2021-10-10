إيطاليا تطلق «حوار الابتكار» لبحث التحديات العالمية

دبي (الاتحاد)

تضافرت جهود إيطاليا في دولة الإمارات لإطلاق حوار الابتكار، وهي سلسلة من الحلقات النقاشية التي ستعالج التحديات العالمية التي نواجهها وتستكشف الحلول المبتكرة.

ستجمع وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي ومكتب المفوض العام للجناح الإيطالي، ممثلين من إيطاليا والإمارات معاً خلال معرض إكسبو 2020 دبي لمناقشة التحديات الملحة. مع التخطيط لـ 16 حلقة نقاشية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، سيتم خلال المبادرة مناقشة التأثير البيئي والاقتصادي للتقنيات الأكثر تقدماً في حماية الأراضي وتقنيات معالجة التربة، وكفاءة استخدام المياه، وهندسة الاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون، والتنقل المستدام مع التركيز على الابتكارات الإيطالية. ستعقد جلسات حوار الابتكارات في مدرج جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

ضمن فعاليات أسبوع «المناخ والتنوع الحيوي» في إكسبو 2020 دبي، افتتح رسمياً سعادة نيكولا لينر، سفير إيطاليا في الإمارات، أولى الجلسات التي تحمل عنوان «إعادة التدوير من أجل تنمية مستدامة: المقترح الإيطالي».

كما انضم إلى الجلسة لمناقشة الإدارة الأفضل لتغير المناخ وحماية التنوع الحيوي: جينارو ميليوري، عضو البرلمان الإيطالي، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسيلفيا باباريلا، رئيسة معرض ريمتيك، وماجد سعيد المرزوقي، رئيس قسم مرافق التدوير في شركة «تدوير»، لوكا سكوديري، عضو مجلس إدارة مجموعة أدلر، وأنطونيو بيرديتشيزي، المدير التنفيذي لشركة «تري/ أوبينو إيتالي»، محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستشارات والبحث العلمي والابتكار لدى مجموعة «بيئة»، وجيوفاني بوزيتي، نائب رئيس شركة «Confindustria Cisambiente» ورئيس شركة «Ambienthesis».

قال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: «يجمع حوار الابتكار المجتمع الدولي ويشركه في مناقشات مهمة تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ومستقبل الأعمال في المجتمع. ونظراً لخبرة إيطاليا العريقة في هذه المجالات، فإنها تحتل منصباً قوياً لقيادة هذه المحادثات. تعد إيطاليا حالياً ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في أوروبا، حيث تنتج أكثر من ثلث الكهرباء المستهلكة من مصادر خضراء، وهناك حوالي 400 شركة إيطالية يعمل بها 60 ألف موظف ينتجون مكونات المستخدمة للطاقة المتجددة، بإجمالي مبيعات يبلغ 23 مليار يورو.

الإصلاح

خلال الحلقة النقاشية الثانية، دارت المناقشة حول الإصلاح والتجديد والتنمية المستدامة في الألفية الثالثة، التنقل المستدام والمبتكر، وطاقات المستقبل في صناعة السيارات، وتأثير الابتكار والشركات الناشئة على تغير المناخ. شاركت سيلفيا باباريلا، رئيسة معرض ريمتيك، مع الجمهور ببعض الأرقام المثيرة للاهتمام حول تلوث التربة والمياه الجوفية في أوروبا، قائلة: «في أوروبا لدينا 2.8 مليون موقع من المحتمل أن تكون غير صالحة للإقامة عليها، وستنفق أوروبا ما يقارب 2.4 إلى 17.3 مليار يورو كل عام لمعالجة هذه المواقع الملوثة. والوضع نفسه في إيطاليا تماماً مع 41 موقعاً صناعياً ضخماً على المستوى الوطني سيتم معالجتها، وبالتوازي مع 31 ألف موقع إقليمي يُحتمل أن تكون ملوثة». وأضافت عند سؤالها عن الحلول المطبقة في البلاد بفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص: «في إيطاليا لدينا 1500 شركة متخصصة ضخمة توفر مستوى عالٍ من الابتكار وتحوي 25 ألف موظف من القوى العاملة لإعادة الحياة إلى هذه المواقع». وأعقب الجلسة النقاشية حفل استقبال للتعارف لـ 55 شركة إيطالية مشاركة في معرض ويتيكس لعام 2021.