مجموعة بن حم تمنح موظفيها 6 أيام إجازة لزيارة الحدث

العين (الاتحاد)

وجه الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بمنح موظفي المجموعة إجازة استثنائية مدتها 6 أيام لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022، ويمكن الاستفادة من الإجازة على مدى فترة إقامة المعرض.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، قررنا منح موظفي المجموعة 6 أيام إجازة استثنائية لإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

وأوضح بأن مجموعة بن حم، تضم نحو 50 شركة، ويعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف، وتعد من المجموعات الاقتصادية الوطنية الرائدة التي ساهمت بشكل فاعل منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة مواكبة القطاع الخاص لكافة الفعاليات الهامة التي تشهدها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مثل هذه الأحداث التاريخية.