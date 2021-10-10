الإمارات وزيمبابوي تبحثان سبل تطوير التعاون

هراري (وام)

اجتمع الدكتور جاسم محمد القاسمي، سفير الدولة لدى زيمبابوي، مع معالي قسطنطين تشونغا، النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوي في العاصمة «هراري»، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس إيميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي.

وأكّد الدكتور القاسمي خلال اللقاء حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية. من جانبه، نقل نائب رئيس جمهورية زيمبابوي تحيات فخامة الرئيس منانغاغوا وتحياته الشخصية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقة مع دولة الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين الصديقين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، حيث أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي. كما بحث الدكتور القاسمي مع معالي تشونغا سبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات جديدة، واكتشاف المزيد من الفرص.