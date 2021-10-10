تعاون لتسهيل «التحكيم الأسري» في دبي

دبي (وام)

وقعت هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، مذكرة تعاون تتيح تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال توفير مرافق بمجالس الأحياء والمراكز المجتمعية لخدمات التحكيم الأسري، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري، ويسهل على أفراد المجتمع الحصول على الخدمات.

وبموجب المذكرة ستتمكن محاكم دبي من توفير خدمة التحكيم الأسري عبر المجالس والمراكز المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع في أجواء مناسبة تحافظ على خصوصية الأسر، وتتيح لهم حل الخلافات الأسرية والتحكيم الأسري بين الأزواج بعيداً عن أروقة المحاكم. وسيتيح هذا التعاون، توفير معلومات متكاملة تتعلق بإحصاءات جلسات التحكيم الأسري وطبيعة الحالات الواردة، بما يتيح وضع برامج توعوية لتحسين ودعم التماسك الأسري. وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أهمية هذا التعاون الذي يعزز توحيد جهود الأطراف المعنية بالإصلاح والتوجيه الأسري في دبي، والحصول على حلول لتحدياتهم الأسرية في أجواء وبيئات مناسبة.