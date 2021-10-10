شرطة الشارقة تنفذ 3 آلاف زيارة توعية في «الصجعة»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت إدارة مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، 3043 زيارة ميدانية في منطقة الصجعة، بالتعاون مع الإدارات ذات الاختصاص، بهدف الحد من بعض السلوكيات السلبية في المنطقة، وتعزيز الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع، وأصحاب المحال والمنشآت التجارية والشركات.

وتأتي الزيارات ضمن حملة توعية أطلقتها شرطة الشارقة تحت عنوان «صجعة آمنة»، منذ أغسطس الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، وستشمل الحملة على ضاحيتي الزبير والرحمانية، في إطار خطط حملاتها التوعوية والأمنية الهادفة إلى تعزيز شعور الأمن والأمان.‏

وأكد العقيد يوسف عبيد حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة واستمراريتها في تنظيم مختلف الحملات التي تصب في تعزيز شعور الأمن والأمان في الإمارة، الأمر الذي يحقق استراتيجيتها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأضاف أنه تم التعامل مع 51 بلاغاً منذ أغسطس الماضي، داعياً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو سلوكيات تثير الاشتباه عبر الخط الساخن للبلاغات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية.