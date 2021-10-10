شرطة رأس الخيمة تدشن المقصورة الخاصة بقائد دورية الشرطة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية تطوير عمل الدوريات الشرطية، واستحداث أنظمة وبرامج مبتكرة تعزز الاستفادة من الدوريات استناداً على التقنيات الحديثة، للتطوير واستشراف المستقبل، وضمان استدامة الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال تدشين اللواء علي بن علوان، لمشروع تطوير المقصورة الخاصة بقائد دورية الشرطة باستخدام تقنية 3DPrinting طباعة ثلاثية الأبعاد، أمس - بمبنى القيادة العامة، بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الضباط المعنيين. وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتقنية Dprinting3الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تمت الاستفادة منها لدعم مشروع تطوير المقصورة الخاصة بقائد دورية الشرطة، حتى يتمكن قائد الدورية من الاستخدام المريح والآمن في إدارة المعلومات والبيانات، على المقصورة، وحتى أثناء قيادة الدورية، الأمر الذي يعزز من الإنتاجية والإنجاز نظراً لتعزيز زمن سرعة الاستجابة، من خلال توفير كافة أدواته على منصة واحدة أمامية مواجهة له، يستطيع استخدامها والتحكم بها وأداء عمله على أفضل وجه من الدقة والسرعة.