دوريات شرطة الشارقة في المناطق الصحراوية 24 ساعة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الرائد حمدان خليفة البدواوي، رئيس قسم المرور والدوريات في إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الدوريات الموجودة في المناطق الصحراوية تعمل وفق منظومة متكاملة على مدار 24 ساعة، لضمان السلامة العامة وتقديم الدعم اللازم للسياح.

جاء ذلك خلال بث برنامج «أمان يا بلادي»، بحضور العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي أكد فيه وضع كافة الخطط الأمنية والمرورية، تزامناً مع قرب موسم ارتياد المناطق البرية بالمنطقة الوسطى خلال فصل الشتاء، بالتعاون مع شركاء القيادة الاستراتيجيين.

وأشار العقيد الزعابي، إلى الجهود الأمنية والمرورية المكثفة التي قام بها فريق العمل، والتي تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.