زمن قياسي «عالمي» لإسعاف زوار إكسبو

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يوفر معرض إكسبو 2020 دبي خدمات إسعافية متميزة، في وقت قياسي في حالة الضرورة والحاجة، وأشار خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى أن المؤسسة اتفقت مع اللجنة المنظمة للمعرض على الاستجابة لإسعاف الحالات وتقديم خدمات ما قبل المستشفى في 4 دقائق كحد أقصى. وقال دراي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: إن «تقديم خدمات الإسعاف في حالة الحاجة في 4 دقائق فأقل زمن قياسي عالمي في مجال الإسعاف، ونحن استهدفنا أن نكون الأفضل في هذا الجانب مقارنة بدورات إكسبو الماضي».

وأضاف: «على الرغم من المساحة والرقعة الكبيرة التي أُقيم عليها إكسبو دبي، إلا أننا استهدفنا أن تكون خدماتنا في وقت أقل من الدول السابقة التي استضافت المعرض، واطلعنا على إكسبو في العديد من الدول التي نظمت الحدث قبل الإمارات»، مشيراً إلى أنه لاحظ أن معرض إكسبو في العديد من الدورات السابقة لم يكن بنفس حجم واتساع إكسبو دبي، ورغم ذلك كانت أوقات الاستجابة لحالات الطوارئ أو الإسعاف أكثر من 4 دقائق، ولذلك عملنا على أن نكون أقل من هذا الزمن، رغم اتساع المساحة الجغرافية لمعرض دبي.

وعن الحالات التي تم التعامل معها خلال الأيام الماضية، أجاب الداري: «حالات بسيطة جداً من حيث العدد أو الأعراض، حيث يأتي أكثرها من حالات الإرهاق، ويتم تقديم الخدمات لها بسرعة وتعاود استكمال جولتها في أروقة المعرض، مؤكداً أن إسعاف دبي تمتلك كل المقومات اللازمة لتقديم خدمات ما قبل المستشفى للحالات التي قد تحتاج إلى مزيد من الخدمات الإسعافية.

ورداً على سؤال عن الاستجابة للحالات، ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن أي بلاغ تتلقاه فرق الإسعاف من غرفة عمليات إكسبو تتم الاستجابة له مباشرة والتعرف على نقطة تواجد الحالة من خلال النقاط المختلفة التابعة لإسعاف دبي المنتشرة في مختلف أرجاء المعرض.

وتنتشر خدمات الإسعاف لتغطي جميع أنحاء المعرض من خلال 20 نقطة إسعافية موجودة في حرم إكسبو موزعة على 6 قطاعات، هي: (الوصل بلازا، التنقل، الاستدامة، الفرص، الفرسان، اليوبيل)، وتوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، 35 سيارة إسعاف متنوعة، من بينها 9 مركبات إسعاف حديثة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية من التنفس الاصطناعي، وأجهزة الصدمة الكهربائية والملف الرقمي للمريض وغيرها. كما توفر المؤسسة، 6 سيارات جولف تستخدم في داخل حرم إكسبو حيث يصعب لمركبات الإسعاف الدخول لبعض الأماكن أو الوصول إليها، فتقوم مركبات الجولف المزودة بنقالات لإخلاء المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافية لإجراء اللازم. كما يوجد 6 دراجات كهربائية للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة والأماكن الضيقة ومزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي ما قبل المستشفى.