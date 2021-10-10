سلوفينيا.. المياه والطبيعة والوجه الحسن



خولة علي (دبي)

جناح سلوفينيا تجربة خضراء وذكية، بدءاً من تصميم الجناح الذي يعكس طبيعة سلوفينيا التي تشكل 63 % من مساحاتها غابات، فهي الدولة الأكثر خضرة في العالم، كما يجري فيها عدد من الأنهار لتغذي طبيعتها، هذه الأيقونة الساحرة التي تعتبر قلب أوروبا الأخضر، ركزت على كيفية تحقيق الاستدامة، والاستفادة من الموارد الطبيعية بما يجعلها دائمة التجدد ومستمرة، دون الإخلال بالنظام البيئي وتحقيق القدر الأكبر من التوازن فيه.

ابتكار

ويتجلى في الجناح ثلاثة عناصر رئيسية تعكس روح سلوفينيا وطبيعتها، منها الماء الذي يعد مصدر الحياة والحيوية، وتدفق الأفكار، والطبيعة التي تربط الأرض بالكون والمعرفة والابتكار، وأخيراً قلب سلوفينيا الأخضر النظيف، الذي يجسد الوجه الحسن للحياة. كلها عناصر تمازجت بشكل مبتكر وبتصميم فريد تعكس هوية سلوفينيا أمام زوار إكسبو 2020، حيث يمثل المظهر الخارجي للجناح غابات سلوفينيا، والجدران عبارة عن هيكل خشبي غني بالنباتات المتسلقة ودائمة الخضرة والتي جلبت من غابات سلوفينيا، ويتم تبريد النباتات وسقيها بتقنية مبتكرة تم تطويرها من قبل متخصصين في سلوفينيا، حتى تستطيع مقاومة الحرارة بشكل جيد، وتوفر أيضاً أجواء باردة للزوار لتجعل التنقل في الجناح أكثر راحة وانتعاش. كما نرى الابتكار في تصميم السقف، الذي جاء على شكل مصفاة مصنوع من الخشب السلوفيني، المستوحاة من الأدوات الخشبية التي صنعها حرفيون من مدينة Ribnica، والتي أصبحت قبل 400 عام أول منتجات سلوفينية يُسمح ببيعها في الخارج. وتم بناء الجناح بشكل مبتكر ومن عناصر مسبقة الصنع ومستدامة وقابلة للتحلل من المعدن والزجاج والخشب وأيضاً الحجر. وتم تصميم أقسام الجناح لتكون بيئة ذكية تتيح للزوار تجربة افتراضية للمستقبل باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة، حيث تم تجهيز المقصورة بأسطح شاشات الكريستال المصممة بشكل مبتكر على الجدران والسقف والأرضية، مما يوفر عرضاً رائعاً للقصص والإنجازات القادمة من سلوفينيا.

أيقونة

وقال ماتيك فولك المفوض العام في جناح سلوفينيا: من خلال هذه الأيقونة الطبيعية المشيدة هنا على أرض «إكسبو 2020 دبي»، نريد أن نظهر تجربة التعاطي مع موارد الطبيعة بطريقة مبتكرة وذكية، تحقق الاستدامة وتحافظ على البيئة، ومن خلال قاعاتها الثلاث، يمكن أن يتعرف الزائر على سلوفينيا الخضراء بما تتمتع به من طبيعة آسرة وأخرى عن سلوفينيا الذكية كيف طورت أنظمتها البيئية، إلى جانب عرض إنجازاتنا في مجال الرياضة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية ثقافية فريدة أن تتواجد في قلب الطبيعة.

ولفت إلى أن فكرة الدخول إلى الجناح الذي شيد تحت مستوى السطح ومحاط بالمياه، وتعلوها النباتات المعلقة يجعل زيارة الجناح تجربة منعشة للزوار وأكثر حيوية واسترخاء.