إكسبو.. أمن وأمان

دبي (الاتحاد)

بسبع لغات يقدم مركز الشرطة الذكي «SPS»، المُقام في إكسبو 2020 دبي العالمي، والمُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه يعمل دون تدخل بشري، خدماته لزوار المعرض على مدار الساعة. كما تقدم 3 مراكز من نوع «ووك إن» خدماتها لكافة المتعاملين بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

وتقدم مراكز الشرطة الذكية لزوار إكسبو 2020 دبي، 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية. ويوفر مركز الشرطة الذكي «SPS» في إكسبو 2020 دبي، إمكانية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.