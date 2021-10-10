توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني عند 05:37 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 22:47. في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند 12:16 والمد الثاني عند 02:03 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.