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21 أكتوبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي
الأحد 10 أكتوبر 17:52
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
المصدر: وام
عطلة
المولد النبوي
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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