أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف. 