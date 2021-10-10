عبدالله بن زايد: إكسبو 2020 يجسد تطلعات دول الخليج نحو مستقبل واعد ومزدهر

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن «إكسبو 2020 دبي» يجسد تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو مستقبل واعد ومزدهر، كما يعكس تاريخاً من العمل الخليجي المشترك ومسيرة ملهمة وثرية قادتنا إلى تحقيق إنجازات نوعية في المجالات كافة. وقال سموه: «إننا اليوم في إكسبو 2020 دبي تلتقي أفئدتنا على المحبة والإخاء والتعاون لنعمل معا من أجل ترسيخ السمعة العالمية الإيجابية عن دول مجلس التعاون وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا». جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى عدد من أجنحة الدول الخليجية المشاركة في «إكسبو 2020 دبي». واستهل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يقع في منطقة «الفرص» بإكسبو 2020 دبي ويعد ثاني أكبر جناح في الحدث العالمي وتتجاوز مساحته 13 ألف متر مربع ويحمل شعار «طموح بلا حدود». وأشاد سموه بالمشاركة السعودية في إكسبو 2020 دبي التي تشكل إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي البارز. وتعرف سموه على ما يقدمه الجناح من تجارب ملهمة للزائرين تطلعهم على مستقبل المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاريعها المبتكرة والنوعية التي تعكس طموحها اللا محدود لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للشعب السعودي الشقيق في ظل توجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جناح دولة قطر الشقيقة والمقام في منطقة «الفرص» بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار «المستقبل الآن». وتعرف سموه على المحتوى المتميز الذي يقدمه الجناح ويعمل على إبراز معالم الثقافة والتراث القطري ويجسد كذلك تطلعات دولة قطر الشقيقة لمستقبل مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية قطر «الرؤية الوطنية 2030». كما تعرف سموه خلال زيارته للجناح على عدد من المشاريع التي تنفذها دولة قطر واستعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.. معرباً عن تمنياته لقطر الشقيقة بالتوفيق خلال استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي البارز. وزار سموه جناح دولة الكويت الشقيقة الذي يعد الأضخم من حيث الحجم والمساحة في تاريخ مشاركتها بمعارض إكسبو العالمية. وتعرف سموه خلال زيارته للجناح المقام في منطقة «الاستدامة» بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» على الرسائل الملهمة التي يجسدها الجناح وأبرزها تطلعات دولة الكويت الشقيقة لترسيخ مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وذلك تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035». كما اطلع سموه خلال مشاهدته للشاشة البانورامية الضخمة التي تتصدر الجناح على المحطات المهمة في تاريخ دولة الكويت الشقيقة ومشاركتها في معارض إكسبو العالمية.. مشيداً بحرصها على التواجد في الحدث الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات بجناح هو الأبرز في تاريخ مشاركتها. وزار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جناح سلطنة عمان الشقيقة والمقام في منطقة «التنقل» بإكسبو 2020 دبي.. معبراً عن إعجابه بالتصميم المبهر للجناح والمستوحى من إحدى أيقونات الطبيعة وهي شجرة «اللبان» ليعبر عن أصالة التراث العماني ويجسد أيضاً في أقسامه الخمسة دورة حياة شجرة اللبان انطلاقاً من محاور الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي، وهي الاستدامة والفرص والتنقل. واطلع سموه خلال الزيارة على محتويات الجناح والبرامج التي ينفذها، والتي تعكس ملامح رؤية «عمان 2040» وتطلعاتها للمستقبل. كما تعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته لجناح مملكة البحرين الشقيقة الذي يقع في منطقة «الفرص» بإكسبو 2020 دبي على ما يقدمه الجناح من إطلاله بارزة على المقومات الحضارية والتاريخية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة من منظور الكثافة حيث تعرف مملكة البحرين كواحدة من الدول صاحبة أعلى معدلات كثافة سكانية، وهو ما يسهم في خلق فرص واعدة لتحقيق التنمية المستدامة.