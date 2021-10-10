رئيس باكستان: «إكسبو 2020 دبي» أفضل تجمع للالتقاء والتعاون الدولي

قال فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة: إن «إكسبو 2020 دبي» أفضل تجمع لالتقاء دول العالم والتعاون فيما بينها. وأكد فخامته أهمية مشاركة باكستان في «إكسبو 2020 دبي»، متوقعاً أن تكون مشاركة بلاده من أبرز المشاركات الدولية على مدى فترة إقامة الحدث الدولي الممتدة حتى 31 مارس من العام المقبل. جاء ذلك خلال افتتاح فخامته لجناح باكستان رسمياً في منطقة الفرص في «إكسبو 2020 دبي» والذي يحمل عنوان «الكنز المخفي»، بحضور عدد من المسؤولين الباكستانيين والإماراتيين. وقال: «إن إكسبو 2020 دبي مشروع هائل لجمع دول العالم معاً ليشكل أفضل تجمع للتعاون يمكن أن تراه. عندما أنظر إلى جناح باكستان أشعر بالإعجاب والفخر، لأن فيه فناً جميلاً. ومتأكد من أن الجناح الباكستاني سيكون ضمن أهم المشاركات الدولية، فهو يجمع في محتواه أعمالاً مميزة لفنانين وحرفيين ورساميين باكستانيين، وجماله يتجسد في تصميمه الخارجي». وأضاف أن باكستان تسعى لإبراز نفسها للعالم، وهذا هو أفضل مكان لهذا الهدف، حيث يأتي الناس إلى هنا ويزورون أجنحة 192 دولة، ويتعرفون على بلدان العالم.. لافتاً إلى أن باكستان تسعى لتعريف العالم بشعبها وتاريخها قبل 7000 عام.. داعياً إلى الاهتمام بمواجهة الاحترار العالمي ونقص المياه. وقال: إن جناح باكستان في «إكسبو 2020 دبي» يعكس مزيجاً من مختلف الثقافات والأعراق والحضارات. وأضاف الرئيس الباكستاني أن باكستان تبتكر مستقبلاً مليئاً بفرص هائلة للنمو.. مشيراً إلى أن الجناح الباكستاني يمثل التصوير الحقيقي للتعايش الثقافي.. مشيداً بعمل الفنانين الذين حولوا جناح بلاده إلى قطعة فنية ضخمة. وزار فخامته أقساماً مختلفة من الجناح الباكستاني.. وأعرب عن تقديره للعرض الإبداعي للجناح الذي يعرض الثروات غير المستكشفة في البلاد.